METEO: ci aspetta un NOVEMBRE vecchio stile, almeno nella prima decade!

Novembre uggioso. Novembre sotto la pioggia, novembre ventoso, novembre burrascoso. Si, queste definizioni calzano tutte con il novembre che ci aspettiamo quest'anno, o meglio con la prima decade del mese.



Due tempeste in transito sull'Europa centrale con annesse altrettante perturbazioni cariche di abbondanti precipitazioni anche per molte zone del nostro Paese, compreso il contributo di altri impulsi minori, attesi tra lunedì 30 ottobre e mercoledì 1° novembre.

Eccole le mappe che confermano ancora una volta quanto ormai abbiamo annunciato da giorni, questa è prevista per giovedì 2 novembre:

E la seconda per sabato 4 novembre-domenica 5 novembre, notate la profondità dei minimi e la vicinanza delle isobare, sinonimo di venti forti e di una circolazione dunque particolarmente turbolenta:

E infine le conseguenze precipitative, con picchi anche di 300mm su Levante Ligure, alta Toscana, Friuli Venezia Giulia, ma da non trascurare nemmeno gli oltre 200mm attesi su molte altre aree del nord e il centinaio tra Lazio e Campania; ancora da rimarcare, sebbene meno eclatante rispetto alle emissioni dei giorni precedenti, la parziale ombra pluviometrica su basso Piemonte e regioni adriatiche:

Da lunedì 6 novembre a venerdì 10 novembre la circolazione atmosferica rimarrà ancora caratterizzata da condizioni di spiccata variabilità con precipitazioni passeggere, non più tempeste, ma altri veloci cavi d'onda depressionari in transito parzialmente anche sull'Italia, in un contesto termico fresco ma ancora non freddo, anche se l'inverno comincia a non essere più così lontano...