Meteo: centro e sud spesso bersagliati dal maltempo, più sole al nord

GRANDINE su ROMA? La grandine non è NEVE! Una grandinata primaverile è piuttosto frequenti nelle situazioni temporalesche, invece viene fatta passare anche questa come un segnale di catastrofi climatiche. Incredibile! Se ripercorressimo lo storico delle grandinate a Roma ad aprile ne scopriremmo di tutti i colori, invece sembra che ieri si sia consumata sulla Capitale la tempesta perfetta. No comment…



SITUAZIONE: l'Italia non risulta ancora adeguatamente protetta dall'alta pressione e, soprattutto al centro e al sud, nelle ore più calde del giorno si sviluppano temporali sparsi nelle zone interne, come mostra anche la mappa dei fenomeni attesi nel pomeriggio sul nostro Paese:

EVOLUZIONE: mercoledì un debole fronte impegnerà invece le regioni settentrionali, determinandovi annuvolamenti irregolari e qualche spunto temporalesco pomeridiano a ridosso dei rilievi e sulle zone pianeggianti limitrofe. Giovedì nubi e piogge colpiranno il centro e il sud per il transito di una perturbazione da ovest, come si vede in questa mappa riassuntiva dei fenomeni previsti:

VENERDI: un'altra perturbazione determinerà piogge diffuse al sud, che si protrarranno sino alle prime ore di sabato; piogge preziose in questo periodo dell'anno per il meridione, che si appresta ad affrontare poi la lunga e spesso asciutta estate mediterranea. Qui una mappa che illustra la localizzazione dei fenomeni nella mattinata di venerdì:

FINE SETTIMANA: sabato mattina ultime piogge al sud, schiarite altrove e clima molto mite. Domenica giornata soleggiata e calda con punte di 26°C.



PEGGIORAMENTO: possibile peggioramento tra nord e centro tra la serata di lunedì 26 e tutta la giornata di martedì 27 aprile con piogge diffuse, da confermare. Seguite gli aggiornamenti.



OGGI da notare:

-un'importante attività temporalesca pomeridiana sulle zone interne e montuose del centro e del sud, associata a locali grandinate.

-al nord fenomeni solo sporadici ed isolati, limitati ai rilievi nel pomeriggio, prevalenza di sole e clima diurno gradevole.

