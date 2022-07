METEO: caldo sempre più intenso a partire da oggi, la siccità dilaga!

Da oggi inizia ufficialmente una nuova lunga ondata di caldo africano che avrà come apice la metà della prossima settimana, quando su diverse regioni potremo superare i famigerati 40°C (come già anticipato in questo articolo).

Già oggi potremo percepire temperature particolarmente alte sulle regioni del nord e dell'alto Tirreno, in quanto l'anticiclone africano tornerà gradualmente ad espandersi verso est. Negli ultimi giorni l'anticiclone ha preferito l'Europa occidentale ed in particolare la Spagna, dove ha portato temperature eccezionali.

Da oggi le correnti calde provenienti da ovest/sud-ovest si estenderanno anche all'Italia a cominciare dal nord.

Le temperature saliranno, oggi 14 luglio, fin sui 35-36°C in diverse località della pianura Padana, specie tra bassa Lombardia ed Emilia. Qualche picco di 37°C è plausibile.

Temperature in aumento anche su Toscana, Lazio e Sardegna. Resistono temperature nelle medie del periodo al sud e sul basso Adriatico.

Il tempo sarà stabile ovunque, eccetto rari fenomeni sulle Alpi orientali. La stabilità persisterà anche nei prossimi giorni tranne qualche temporale sul nordest, ma le vere perturbazioni resteranno ben distanti dal Mediterraneo. La siccità proseguirà ininterrottamente, intensificandosi sempre più, fino ad inizio della terza decade di luglio.