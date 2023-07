Meteo: CALDO e TEMPORALI in vista per alcune regioni

Il tempo cambia nuovamente aspetto. Vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Una piccola ondulazione in quota sta generando questa mattina annuvolamenti di tipo medio-alto che scorrono al nord e sull'alta Toscana. A tratti c'è anche qualche breve piovasco. Sul resto d'Italia invece il tempo si mantiene stabile.

Notate come si mantenga energico il flusso occidentale in Europa. Ciò dovrebbe scongiurare altre ondate di caldo atroce in Italia, anche se le temperature nel fine settimana aumenteranno al centro-sud e sulle Isole. Il settentrione sarà invece raggunto dalla coda dei sistemi frontali in transito oltralpe ed avrà qualche temporale.

Iniziamo con il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 28 luglio ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole ):

Dicevamo degli annuvolamenti in transito in mattinata al nord e sull'alta Toscana, con qualche piovasco non escluso in Liguria. Nell'arco della giornata la situazione dovrebbe migliorare ed in serata arriverà qualche rovescio sulle Alpi. Su tutte le altre regioni tempo stabile e soleggiato.

Rispetto a ieri, si apprezzerà un lieve aumento delle temperature che resteranno comunque nei ranghi della normalità climatica del periodo più caldo dell'anno. Ecco i valori attesi alle ore 16 di questo pomeriggio:

Punte di 35° in Sicilia ed in Sardegna, 34° nel Foggiano, 33° sulla bassa Lucania, 32° tra Emilia Romagna e Marche.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, sabato 29 luglio:

Al mattino qualche piovasco in Liguria, in attenuazione nell'arco della giornata. Sui settori alpini e pianeggianti a nord del Po tendenza a temporali tra il tardo pomeriggio, la sera e la successiva notte. Sul resto d'Italia soleggiato con aumento delle temperature.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località