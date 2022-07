METEO: caldo e afa crescono, Sole in ogni angolo d'Italia

Stiamo entrando in quella che dovrebbe essere la fase più calda del mese di luglio, caratterizzata da una forte espansione dell'anticiclone africano verso l'Europa centro-meridionale. L'obiettivo del caldo intenso sarà proprio l'Italia, dove nel corso della prossima settimana potrebbe realizzarsi una severa ondata di caldo.

Insomma come potete ben immaginare le perturbazioni resteranno ben alla larga dallo Stivale e la siccità non potrà che amplificarsi sempre più.

La giornata odierna sarà stabile ovunque, come già possiamo constatare in queste prime battute. Il cielo è sereno su tutta la nostra penisola eccetto qualche rara nube bassa sul mar Ligure. Nel corso della giornata avremo qualche addensamento in più sui monti, ma con fenomeni quasi inesistenti.

Le temperature sono attese in ulteriore aumento al nord, tanto che potremo sfiorare i 37-38°C in Val Padana nel tardo pomeriggio. Caldo in intensificazione anche al centro e al sud. Ecco le temperature previste oggi: