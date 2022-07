METEO: caldo, afa e Sole protagonisti, il picco però è ancora lontano

È appena cominciato un week-end caldo e afoso, dominanto dall'anticiclone africano che ormai quasi certamente sarà protagonista per quasi tutta la prossima settimana.

Insomma possiamo affermare senza problemi che siamo appena entrati in una lunga e importante ondata di caldo il cui apice sembra ancora lontano.

Come già accennato in questo articolo, il caldo raggiungerà l'apice tra mercoledì 20 e venerdì 22, quando in molte località (specie al nord e al centro) potremo raggiungere e superare i 40°C.

Fino a quel momento certamente non farà fresco, anzi! Ci aspettano giornate molto calde e a tratti afose (sulle coste) con massime tra i 32 e 37°C.

Anche questo fine settimana non sarà da meno.

SABATO 16 LUGLIO: tempo stabile e caldo diffuso da nord a sud. Le uniche note instabili riguarderanno il Triveneto dove, tra pomeriggio e sera, sarà plausibile qualche rapido temporale localmente intenso e ricco di grandine. I fenomeni riguarderanno inizialmente le Alpi salvo poi estendersi anche ai settori pianeggianti (in modo disorganizzato).

DOMENICA 17 LUGLIO: stabile quasi ovunque eccetto rari temporali pomeridiani in montagna, specie in Appennino. Caldo ovunque con massime fino a 35-36°C.