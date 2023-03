Meteo: c'è un piccolo CICLONE sul Tirreno! Dove colpirà?

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare per vedere il piccolo ciclone che si trova al centro del Mar Tirreno:

Notate le nubi che si invorticano attorno ad un piccolo occhio situato in mare aperto. Si tratta di rovesci e temporali che stanno colpendo alcune aree del medio e basso Tirreno. Al nord sono presenti invece fenomeni residui di un fronte occluso in via di dissoluzione nelle prossime ore. Nel fine settimana i fenomeni tenderanno a concentrarsi al sud, mentre altrove subentrerà un miglioramento, ma questa volta senza il ritorno dell'alta pressione.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, venerdi 3 marzo:

Al nord nubi irregolari sulle pianure con residue nevicate sulle Alpi occidentali sopra i 500-600 metri, ma in via di attenuazione. Soleggiato in genere su Liguria e alta Toscana. Rovesci o temporali tra la Corsica, la Sardegna e lungo le coste del medio-basso Tirreno fino alla Calabria. Rovesci anche sulla Sicilia occidentale e sulle Marche, per il resto tempo asciutto.

Temperature in lieve aumento al centro-nord. Ecco i valori previsti alle ore 15 di oggi, giovedi 2 marzo:

Ancora abbastanza freddo al nord e nelle aree interne peninsulari con valori sotto i 10°. Mite invece al sud con punte di 15-16°.

Infine, questa è la tendenza del tempo per domani, venerdi 3 marzo:

Soleggiato al nord e sull'alta Toscana con temperature in aumento. Ancora instabile il tempo sul resto d'Italia con rovesci e temporali specie sulle Isole e tra le Marche e l'Abruzzo.

