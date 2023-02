Meteo by night: a breve torna L'ANTICICLONE! E subito tutti si chiedono quanto durerÃ ...

Guardando fuori si direbbe che l'inverno è tornato ad essere tale con tutti i crismi, ma certo i fenomeni sono relegati davvero a poche regioni e la colata gelida è disturbata dall'anticiclone.



Anticiclone che a breve ritornerà padrone della situazione, già da venerdì, più ancora nel fine settimana e ci accompagnerà per parecchi giorni. Lo farà con grande dedizione ed accanimento, quasi commovente, come vediamo dalle mappe previste per mercoledì 15 febbraio:

E' facile che in un simile contesto possa tornare qualche nebbia su alcuni tratti della Valpadana e nelle valli del centro, per il resto si vivrà un clima soleggiato e piuttosto mite.

E neanche dopo la metà del mese si scorgono novità? In realtà qualcosa di relativamente importante per sabato 18 si muoverà; di nuovo correnti da nord e di nuovo aria fredda lungo la Penisola ma con effetti probabili solo lungo le regioni adriatiche e al sud, come mostra la mappa seguente, tanto foehn al nord e neve solo sui crinali alpini di confine, asciutto dunque a sud delle Alpi e su alto e medio Tirreno:

Quanto è attendibile questa previsione? L'indice di affidabilità ci dice che in effetti lungo l'Adriatico c'è incertezza previsionale e già questo potrebbe essere un segnale di credibilità, mentre appena ad ovest è assolutamente certo che sarà ancora presente l'alta pressione e che sbarrerà almeno in parte la strada all'Atlantico:

La circolazione fredda da nord potrebbe tentare di sfondare anche più ad ovest, come mostra la carta sotto, diciamo entro lunedì 20 febbraio, che evidenzia un vortice strozzato riuscire a coinvolgere anche il nostro settentrione, ma su questo punto l'incertezza è ovviamente altissima e mostrarvi queste carte non va oltre uno scambio di vedute con i nostri affezionati lettori. In molte, troppe mappe infatti si nota ancora una corrente a getto oltremodo vivace, che fatica a rallentare e proporre affondi freddi mirati anche al centro Europa:

Ma i lettori si chiederanno: non c'è proprio nessun segnale di un attacco più netto all'anticiclone? Si, due scenari su cinquanta del modello europeo ci propongono un bello "scacco matto" con l'affondo centrale di una saccatura artica e maltempo anche al nord (udite, udite), ma è inutile dire che una mappa del genere, ad una distanza temporale siderale, è più pubblicata per essere di buono auspicio che per altro: