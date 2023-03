Meteo: briciole di pioggia dall'Atlantico, ma nel week-end...

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ritrae il tempo in Europa nelle ultime ore:

Ecco la coda perturbata che sta lambendo le regioni settentrionali. Ha portato un po' di pioggia nella notte in Liguria, mentre nel pomeriggio e nella giornata di domani qualche piovasco sulle Alpi non sarà escluso. Si tratta di una fase interlocutoria in attesa di un cambiamento che porterà masse d'aria più fredda ed instabile verso l'Italia nel fine settimana, ma ne parleremo diffusamente nell'arco della mattinata.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 30 marzo ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Tempo stabile sulle Isole, al sud e sul medio versante adriatico. Un po' di nubi sul Tirreno e le aree interne del centro, senza pioggia. Nubi irregolari invece al nord con piovaschi al mattino sulla Liguria e nel pomeriggio sulle Alpi, altrove asciutto.

Quadro termico molto mite. Ecco i valori previsti alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Farà addirittura caldo in Sardegna con 25° ed in Sicilia con 23°. 21° anche tra basso Veneto, Emilia Romagna ed alto Adriatico.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, venerdi 31 marzo, sempre tra le 9 e le 16:

Molte nubi al nord e al centro, ma piovaschi limitati alle Alpi, le Prealpi, la Liguria e l'alta Toscana. Sul resto del centro non si avranno piogge. Più sole al sud e sulle Isole. Molto mite ovunque.

