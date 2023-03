Meteo: BRICIOLE d'INVERNO lasceranno il posto alla STABILITA'

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che mostra lo stato del tempo presente al momento in Europa:

Sull'Italia è avvenuta l'attesa diminuzione delle temperature indotta da correnti settentrionali che insistono sul basso Adriatico e al meridione, dove abbiamo ancora addensamenti. Sul resto d'Italia la mattinata si presenta frizzante, ma il tempo è buono a parte qualche velatura di passaggio.

Nei prossimi giorni, purtroppo, gli scenari non sono confortanti sul fronte delle piogge: tutto sembra nuovamente chiudersi fino a data da destinarsi, ma ne parleremo nell'arco della mattinata.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 16 marzo ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Stabile e soleggiato al centro e al meridione dopo gli ultimi addensamenti all'estremo sud, in via di attenuazione. Al nord qualche nube ed un po' di velature senza conseguenze. Ancora venti sostenuti da nord sul medio-basso Adriatico e al sud, più spenta la ventilazione sul resto d'Italia.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi, giovedi 16 marzo:

Da segnalare il freddo nelle aree interne dell'Appennino centro-meridionale con valori anche sotto i 5°. Fresco e ventoso su tutto il sud e il versante adriatico, più mite la Sardegna con punte di 18-19°.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia nell'arco della giornata di domani, venerdi 17 marzo:

Oseremo dire "cielo spietatamente sereno in tutta l'Italia", con temperature in graduale aumento e vento in generale attenuazione.

