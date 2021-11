METEO: breve tregua, ma incombono FORTI ROVESCI e persino la NEVE

Il tempo sull'Italia si rilassa per qualche ora, prima di destabilizzarsi nuovamente nella giornata di domani, giovedi 25 novembre, per l'arrivo di una nuova ed intensa perturbazione. Il suo avvicinamento dalla Penisola Iberica è evidente nelle immagini satellitari di questa mattina:

Il nuovo corpo nuvoloso avrà le carte in regola per portare forti rovesci e temporali nuovamente al meridione e neve a bassa quota sul nord-ovest, oltre ad un generale rinforzo del vento ed un peggioramento del moto ondoso.

La giornata odierna, come anticipato, vedrà pochi fenomeni; di seguito la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

Qualche rovescio sulla Sardegna e la Sicilia orientale, unitamente al Golfo di Taranto, per il resto tempo soleggiato. Peggiora ulteriormente in serata sulla Sardegna e la Corsica con piogge e vento in rinforzo, invariato altrove.

Molto più interessante appare la previsione per domani, giovedi 25 novembre:

Maltempo su quasi tutto il nostro Paese con forti rovesci in Sicilia e neve a bassa quota sul nord-ovest (seguiranno dettagli). Vento in rinforzo dai quadranti meridionali e peggioramento del moto ondoso su tutti i bacini.

