Meteo: breve TREGUA in attesa di altri TEMPORALI, ma non per tutti

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ritrae il tempo in Europa nelle ultime ore:

La perturbazione che ieri ha dato maltempo al sud si è spostata verso la Grecia. A parte qualche rovescio lungo il versante adriatico, la mattinata odierna si presenta nel complesso stabile in Italia. In prossimità delle Baleari altri temporali si stanno gonfiando e tra mercoledi e giovedi interesseranno prima la Sardegna, poi la Sicilia e l'estremo sud. Nessun fenomeno è atteso sul resto della Penisola.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 11 ottobre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento più convinto al nord e lungo il Tirreno. Più scarso invece lungo il versante adriatico e sulla Sardegna dove non escludiamo anche qualche locale piovasco.

Questo il quadro termico in Italia riferito alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Segnaliamo ancora punte di 26° sulle due Isole Maggiori. Notevoli anche i 24° della Pianura Padana e del medio Tirreno, per il resto temperature gradevoli.

Infine, questo è il soleggiamento previsto per domani, mercoledi 12 ottobre, sempre tra le 9 e le 16:

Temporali in arrivo sulla Sardegna, in estensione verso sera alla Sicilia occidentale. Nubi anche al nord con forse qualche piovasco sulle Alpi, per il resto soleggiamento discreto. Temperature in calo sulla Sardegna, sempre molto miti altrove.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località