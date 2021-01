METEO breaking news: freddo, neve, mitezza, ecco tutto quello che c'è da sapere!

MeteoLive news delle 12.30

-L'acme dell'irruzione fredda parzialmente in atto sulla nostra Penisola si esaurirà nel corso della giornata di sabato 16, quando le correnti orientali saranno sostituite da quelle settentrionali. Le aree che sperimenteranno più freddo saranno quelle adriatiche, ma si arriverà al massimo a sperimentare un valore di -8°C in quota a 1500m. Da notare invece il grande freddo che sta colpendo l'est europeo, dove si segnalano anche bufere di neve e punte di -18°C a 1500m. Ecco una mappa a 1500m prevista per la mattinata di sabato, nel momento di massima espansione del freddo verso ovest:

-Le precipitazioni previste in Italia sino a lunedì 18 coinvolgeranno soprattutto il medio-basso Tirreno, presentandosi nevose a tratti lungo la dorsale appenninica calabrese sin verso i 700m, sporadici rovesci nevosi potranno coinvolgere i rilievi abruzzesi, molisani e le Murge pugliesi, neve a tratti anche sui settori alpini di confine.



-Da lunedì 18 le correnti si disporranno da ovest e poi da SW avvettando aria progressivamente più mite ma anche umida sulle nostre regioni, foriera di piovaschi lungo il Tirreno nella giornata di martedì 19 e di deboli nevicate sino in pianura su ovest Lombardia nella giornata di mercoledì 20, mentre sull'est della regione, sulla Liguria e sull'Emilia occidentale potrebbero verificarsi piogge o piogge congelantesi al suolo, visto il rapido rialzo termico previsto in quota, rispetto a quello più lento che si registrerà al suolo.



-Da giovedi 21 a sabato 23 sempre più maltempo sull'Italia per l'inserimento deciso di una saccatura che porterà piogge al nord e su gran parte delle regioni tirreniche, per poi sfondare anche in Adriatico, dando luogo anche a nevicate sulle Alpi oltre gli 800-1200m circa, con limite in netto calo sul finire della fase e arrivo della neve anche lungo la dorsale appenninica. Infatti il maltempo sarà determinato dall'allungo di un ramo del vortice polare sin sul Mediterraneo centrale, come si nota nella mappa qui sotto prevista per sabato 23 gennaio:

-Da domenica 24 questa lingua fredda potrebbe favorire un temporaneo ma significativo crollo delle temperature e nuove nevicate in Appennino centrale e meridionale anche a bassa quota, mentre al nord il tempo dovrebbe migliorare ma in un contesto di grande variabilità.



-E per fine mese? Per la linea di tendenza prevista per fine gennaio vi rimandiamo alla rubrica del "fantameteo" con tutte le considerazioni su questo strano inverno 2020-2021.

