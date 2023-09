METEO: botta e risposta AUTUNNO vs ESTATE (tardiva), guardate che roba!

Non molla mai! Ha 9 vite come Louis Drax e resiste! Lo farà ancora, sul finire del mese. Non prima di aver subito almeno un paio di attacchi, uno anche abbastanza incisivo. Stiamo parlando dell'estate e del suo alleato numero uno: l'anticiclone! Stavolta però la sua performance potrebbe risultare "forzata" e fugace. A breve vi spieghieremo perchè.

Ma andiamo con ordine: si parte dal passaggio del fronte freddo atteso per lunedì 18 settembre, le aree maggiormente colpite saranno quelle della Liguria centro-orientale, della Lombardia, specie il settore nord e poi del Friuli Venezia Giulia, come mostra la mappa del modello ICON:

Passiamo all'attacco numero DUE, quello atteso tra venerdì 22 e sabato 23, con una bella saccatura pronta ad inserirsi sul Mediterraneo centrale, determinando precipitazioni anche abbondanti al nord e al centro, meno al sud, ma sarebbe già un grosso progresso verso una progressione stagionale classica, ecco la mappa barica prevista per le ore centrali di venerdì 22 e la traccia delle precipitazioni così come dovrebbero localizzarsi alle 12 di sabato 23 settembre:

Entro domenica 24 il fronte avrà interessato quasi tutto il Paese , escluso forse le estreme regioni meridionali e il clima risulterà nettamente più fresco ovunque. La cosa potrebbe far pensare: "ecco, l'autunno è arrivato" e invece, manco per idea, da lunedì 25 a fine mese entrerebbe nuovamente in scena l'anticiclone con una bella rimonta.

Certo magari non tornerà un caldo estivo ovunque, ma nel pomeriggio un po' di caldo lo farà di certo, specie al centro e al sud e la pioggia tornerà a latitare, lo vediamo molto bene nella mappa qui sotto:

Avrete senz'altro notate quel piccolo vortice a ridosso della Tunisia e molti di voi si saranno chiesti, è credibile, non potrà disturbare il sud? Ci sono alcuni scenari (il 25-30%), che ipotizzano questa evoluzione ma per il momento trionfa l'ipotesi di un temporaneo riscatto dell'anticiclone delle Azzorre.

Perchè ci arriverebbe addosso in questo modo così spettacolare? Per la distensione verso levante che gli imporrà l'accelerazione della corrente a getto. Quindi sembrerebbe essere un segnale d'estate, ma in realtà anche questo è un segnale d'autunno, perchè significa che il vortice polare si va rafforzando e che l'anticiclone potrebbe avere vita breve, al massimo sino a sabato 30 settembre.

Dunque una sorta di "ultima apparizione" prima di una svolta più decisa verso l'autunno, che peraltro, è appena il caso di ricordarlo, negli ultimi anni ha fatto il pieno di anticicloni anomali, per cui, non diciamolo troppo forte.