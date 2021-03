Meteo: bel tempo ma da venerdì generale instabilità e al nord clima invernale

SITUAZIONE: l'alta pressione vigila ancora sul nostro territorio regalandoci tempo soleggiato e tranquillo, freddino al mattino, piuttosto mite nel pomeriggio. La perturbazione che vediamo qui sotto dal satellite avvicinarsi da ovest non riuscirà a fare il suo ingresso sul nostro Paese, limitandosi a produrre velature in Sardegna:

Una situazione però non destinata a protrarsi ancora per molto.

Infatti dal nord-est del Continente si muoverà verso di noi una massa d'aria fredda che, congiuntamente all'indebolimento della figura anticiclonica, andrà a generare instabilità tra venerdì pomeriggio e il fine settimana sul nostro Paese, determinando anche una sensibile diminuzione delle temperature al nord e il ritorno di qualche spruzzata di neve sulle Alpi e il nord Appennino.



Ecco una mappa che certifica il rientro dell'aria fredda sul settentrione nella notte tra sabato e domenica, con valori sino a -6°C a 1500m:



CONSEGUENZE: come vedete dalla mappa qui sotto i fenomeni previsti per sabato 6 marzo si presenteranno a macchia di leopardo, al nord soprattutto a ridosso dei rilievi occidentali a causa della spinta dei venti da est che ammasseranno tutta l'umidità sul nord-ovest e l'Emilia-Romagna. Al centro stesso effetto lungo il medio Adriatico, mentre l'aria fresca andrà a generare rovesci in mare aperto sul Tirreno e lo Jonio

PROSSIMA SETTIMANA: il modello americano vede ancora una massa d'aria molto fredda investire in pieno tutto l'est europeo e in qualche modo sconfinare parzialmente sull'Italia tra martedì 9 e mercoledì 10, richiamata dall'arrivo di una depressione mediterranea che porterebbe maltempo su Lazio, Abruzzo e meridione con il ritorno della neve in Appennino. Qui una mappa (un po' estrema) prevista per martedì 9 marzo a 1500m:

Ma quanto sono attendibili queste previsioni? Entrerà davvero questo freddo? O prevarranno da subito le correnti da ovest? Ne parleremo diffusamente oggi su MeteoLive!

Oggi da notare:

-bel tempo ovunque con lieve rialzo delle temperature massime e clima pomeridiano gradevole.

-le leggere brinate nel primo mattino sul catino padano e nei fondovalle alpini ed appenninici.

