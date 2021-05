Meteo: attenzione ai temporali sul nord-est e all'estremo sud

SITUAZIONE: una perturbazione si avvicina alle Alpi ma l'opposizione dell'alta pressione ne impedirà un franco ingresso sul settentrione, limitato ad annuvolamenti e rovesci temporaleschi su Alpi, nord-est e sul nord Appennino nel pomeriggio-sera, nel contempo una linea di instabilità ha raggiunto il medio-basso Tirreno e nelle prossime ore potrebbe determinare rovesci tra Sicilia e Calabria, come vediamo dalla mappa riassuntiva del tempo previsto per oggi:

EVOLUZIONE: venerdì ripristino di condizioni soleggiate su tutti i settori, mentre per sabato è atteso l'inserimento in quota di correnti più fresche dai quadranti settentrionali; una sorta di modesto canale depressionario sufficiente però ad attivare condizioni di instabilità dapprima sui monti, poi forse anche in pianura; ecco la situazione fotografata in quota a 1500m per la giornata di sabato 29 maggio, che evidenzia le infiltrazioni fresche:

Il tempo di sabato 29, domenica 30 e martedì 31 maggio risentirà dunque di questa moderata instabilità pomeridiana sui monti con annessi rovesci che solo occasionalmente potrebbero spingersi sin sulle aree di pianura, mentre per martedì 1° giugno sembra possibile la formazione di temporali più organizzati in rapido trasferimento da nord a sud lungo lo Stivale, come mostrano le due mappe seguenti previste rispettivamente per la mattinata e il pomeriggio:

LUNGO TERMINE: da mercoledì 2 giugno a sabato 5 giugno possibile moderata ondata di caldo su tutto il Paese, da confermare.



-i possibili temporali localmente anche grandinigeni tra centro-est Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, nord Appennino nelle ore pomeridiane.

