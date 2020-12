Meteo: attenti! Una TEMPESTA scuoterà mezza Europa, coinvolta anche l'Italia: PIOGGIA e NEVE copiosa

Il risveglio stamane nel centro di Praga e sulle Dolomiti a Colfosco in Badia (BZ), è proprio l'atmosfera delle feste:

COMMENTO: un ramo del vortice polare fa visita all'Europa. Le conseguenze saranno tempestose soprattutto su Francia, Regno Unito e centro Europa ma l'Italia sarà colpita in pieno dall'intensa perturbazione ad essa associata. Prudenza negli spostamenti da venerdì a domenica! Il maltempo non si farà mancare proprio nulla.



SITUAZIONE: una perturbazione si è portata sulle nostre regioni meridionali e determinerà sino a sera precipitazioni anche temporalesche, coinvolgendo anche l'Abruzzo, mentre il tempo sta temporaneamente migliorando sul resto del Paese, anche se si segnalano residue precipitazioni sull'estremo nord-est. In pianura al nord sono comparse localmente nubi basse o strati nebbiosi. Qui la localizzazione dei fenomeni odierni secondo il modello europeo:

EVOLUZIONE: venerdì entrerà in scena la tempesta che sull'Italia si tradurrà nell'avvicinamento della perturbazione responsabile di una lunga fase di maltempo che si attiverà sin dalla nottata sul nord-ovest con neve a quote basse, localmente pianeggianti tra Piemonte ed estremo ovest Lombardia, qui la previsione per la notte su venerdì:

Per completezza di informazione ricordiamo che il verde è associato alla neve debole (con accumuli potenziali tra 5 e 10cm), il giallo alla neve moderata (10-15cm), il rosso alla neve forte (15-25cm ed oltre) il blu alla pioggia debole (con accumuli potenziali tra 5 e 10mm) il viola alla pioggia moderata o forte (dai 10 in su).



Qui la situazione prevista per la mattinata di venerdì, quando la perturbazione colpirà soprattutto le Alpi, il nord-ovest e l'alto Tirreno, frenata nella sua corsa verso levante, sia dall'approfondimento del vortice depressionario, che dall'accentuazione davanti a sé dei venti di Scirocco:

Sarà il momento in cui potrà nevicare su Piemonte, Lombardia occidentale, Appennino ligure, fondovalle aostano e trentino. Nel pomeriggio ecco la situazione prevista con il fronte che fa progressi verso est, diventano copiose le nevicate su centro-est Alpi, arrivano temporali su Sardegna, Spezzino e Toscana, le prime piogge sul Lazio e ancora un po' di neve sul Piemonte sino a bassa quota oltre che nei fondovalle alpini:

Nella notte su sabato la perturbazione traslerà verso levante: eccola nella posizione prevista all'alba con i fenomeni dislocati tra centro e regioni di nord-est:

La formazione di una depressione al suolo sul Tirreno e l'ingresso diretto della saccatura in quota con correnti prevalenti da sud potrebbe ulteriormente ritardare la sua progressione verso sud con fenomeni che tra sabato e domenica risulterebbero cosi copiosi un po' su tutta Italia con venti forti, mareggiate e nubifragi sulle zone costiere del centro e del sud. Tratteremo il fine settimana in uno "speciale" on line nelle prossime ore.



PROSSIMA SETTIMANA: sarà ancora caratterizzata da numerosi passaggi perturbati, cosi come indicato stamane da tutti i modelli. Le temperature risulteranno invernali solo al settentrione, dove più elevata sarà la possibilità, a tratti, di assistere ad episodi nevosi anche a bassa quota.