Meteo: arrivano le PIOGGE che il nord aspettava da tempo, NEVE sulle Alpi, coinvolto anche il centro

Sono in arrivo piogge confortanti per le nostre regioni settentrionali, anche se in qualche caso potrebbero risultare sin troppo violente, ma è lo scotto da pagare in primavera, quando i fenomeni assumono più facilmente carattere temporalesco. Attese abbondanti nevicate sulle Alpi oltre i 1200-1500m.



Una prima perturbazione giungerà tra questo pomeriggio e domenica al nord, verranno coinvolte anche Toscana, Marche, Umbria e parzialmente Lazio e Sardegna.

I fenomeni potranno assumere carattere TEMPORALESCO su Liguria e Toscana ed anche su alto Piemonte e alta Lombardia.



Qui la sequenza dei fenomeni previsti sino alle 18 di oggi, poi tra le 18 e la mezzanotte su domenica e nelle successive 6 ore, si parte da nord-ovest e Toscana per poi abbracciare il resto del nord e gran parte del centro:

FENOMENI RILEVANTI: accumuli anche superiori ai 100mm sono attesi su Ossola, alta Lombardia, Liguria centro orientale, fascia montana e pedemontana veneta, trentina e friulana tra questa notte e domenica mattina. Neve sulle Alpi con accumuli anche superiori al mezzo metro oltre i 1500m tra questa notte e domenica mattina, una boccata d'ossigeno per tutti i ghiacciai. Fenomeni meno importanti al centro, quasi del tutto assenti al sud, dove invece si sperimenterà un temporaneo rialzo termico.



PAUSA: una breve pausa nella fenomenologia potrebbe intervenire tra domenica pomeriggio e la notte su lunedì, ma subito seguita da una recrudescenza dovuta al passaggio del fronte freddo, che transiterà nel pomeriggio-sera di lunedì.



LUNEDI: il nuovo passaggio perturbato con annessa depressione al suolo sul Mar Ligure, scaricherà precipitazioni anche temporalesche al nord in spostamento da ovest ad est con limite della neve in calo sino a 900-1000m, coinvolto parzialmente anche il centro, qui i fenomeni attesi nella mattinata, fiocchi anche sull'Appennino centrale oltre i 1200-1300m:

MARTEDI miglioramento al nord-ovest, ancora rovesci al nord-est e al centro, marginalmente coinvolte Campania e Molise, asciutto sul resto del sud, clima fresco e ventilato.

RITORNO di CORRENTI ORIENTALI: il possibile ritorno delle correnti orientali in questo periodo corrisponderà ad una fase di tempo spesso instabile e fresco, con precipitazioni temporalesche a tratti nelle ore più calde ma distribuite a macchia di leopardo. L'unico fronte organizzato è atteso sulla Sardegna nella giornata di venerdì 15 aprile, ma seguiranno dettagli ed approfondimenti in merito.



OGGI da notare:

-le piogge anche forti attese dal pomeriggio-sera al nord-ovest, ma anche sull'alta Toscana con temporali sulle coste, le nevicate su ovest Alpi anche sin sotto i 1200m in serata.

-il maltempo serale su tutto il nord con neve sulle Alpi oltre i 1200-1400m circa.

