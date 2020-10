METEO: arriva una perturbazione ma non colpirÃ  tutte le regioni!

SITUAZIONE: l'Italia è inserita in un flusso di correnti mediamente occidentali che trasportano masse d'aria umide ed ospitano a tratti anche veri e propri corpi nuvolosi; uno di essi tra oggi e mercoledì attraverserà il Paese risultando più organizzato al centro e al sud e seguito da correnti di Maestrale secche e stabilizzanti.



Ecco la proiezione dei fenomeni prevista per oggi secondo il nostro modello, dove si notano le precipitazioni attese sino alle 24: coinvolte le Venezie, la Toscana e in serata anche le rimanenti regioni centrali, tranne la Sardegna, ombra pluviometrica sul nord-ovest, protetto dalle Alpi rispetto a queste correnti:

I fenomeni attesi per mercoledì 7 invece risultano quasi tutti circoscritti al centro e al sud con il nord che già sperimenterà ampie schiarite, favorite anche dalle correnti di Foehn ad ovest. Maestrale in Sardegna:

GIOVEDI 8 e VENERDI 9: tempo buono ovunque grazie ad una temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione. Anche le temperature sono attese in rialzo, segnatamente nei valori massimi e al centro-sud.



FINE SETTIMANA 10-11: confermato il cedimento del promontorio e l'inserimento di una saccatura che già sabato porterà nuvolaglia al nord e qualche pioggia su Alpi e Liguria di Levante, domenica passaggio di un fronte freddo con fenomeni su Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante, poi regioni centrali con calo termico, qui sotto lo schema barico previsto per la prima mattinata di domenica 11 ottobre, un minimo pressorio provocherà l'insistenza della fenomenologia sul nord-est, in giornata peggioramento al sud:

Qui la distribuzione dei fenomeni attesa nella seconda parte della notte su domenica 11 ottobre al nord secondo il nostro modello:

