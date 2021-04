METEO: arriva un week-end di Pasqua tempestoso con temporali e freddo

SITUAZIONE: l'alta pressione ha esaurito la sua "carica". Sta implodendo già in queste ore, ma ce ne accorgeremo poco, salvo per qualche modesto acquazzone possibile nel pomeriggio tra l'Appennino campano, lucano e molisano e sul settore alpino. La mitezza e una prevalenza di schiarite ci accompagnerà sino a venerdì, ma attenzione al fine settimana.



WEEK-END di PASQUA: sabato un fronte temporalesco dilagherà dal nord-est verso il centro e poi il meridione, determinando fenomeni anche di forte intensità e un netto calo delle temperature, che si ravviserà soprattutto domenica. I fenomeni insisteranno anche per la mattinata di Pasqua sul medio Adriatico e sul meridione, non mancherà qualche spruzzata di neve sin sotto i 1000m su Marche ed Abruzzo. Qui le mappe che mostrano la distribuzione complessiva dei fenomeni per sabato e il calo termico di domenica all'alba a 1500m, notare come la formazione di un minimo pressorio in mare aperto in Adriatico favorisca la reiterazione dei fenomeni:

PASQUETTA: temporaneo miglioramento del tempo ma ancora qualche incertezza sulle regioni meridionali, temperature in modesto rialzo. Nuovo aumento della nuvolosità entro sera sui versanti tirrenici e al nord, per l'avvicinamento di una saccatura in discesa dal nord Europa.



PEGGIORAMENTO: la massa d'aria fredda che martedì 6 raggiungerà le Alpi porterà rovesci di neve sino in pianura su Olanda, Belgio, Germania, Francia e Svizzera, sino a coinvolgere l'Italia nel corso della mattinata colpendo soprattutto il nord e le regioni centrali tirreniche con piogge, temporali e calo del limite delle nevicate sin verso i 700m sulle Alpi, specie occidentali, qui la carta barica prevista dal modello americano per le 14, dove si nota il minimo pressorio sul nostro settentrione:

CROLLO TERMICO: per mercoledì 7 previsto un generale calo delle temperature e un trasferimento dell'instabilità verso il centro e il sud, ma la previsione resta incerta, consultate gli aggiornamenti, qui le termiche previste a 1500m per l'alba su mercoledì, la mitezza al sud verrà spazzata via nel volgere di breve:

OGGI da notare:

-la presenza di velature innocue al nord

-qualche spunto temporalesco isolato sull'Appennino meridionale e l'arco alpino nel pomeriggio

-ancora una sostanziale mitezza su tutto il Paese

