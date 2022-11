Meteo: arriva un TRENO carico di PREZIOSA PIOGGIA!

Ecco la perturbazione in procinto di interessare l'Italia. La vediamo raffigurata nell'immagine satellitare che ritrae in tempo in Europa questa mattina:

Si tratta della prima perturbazione veramente organizzata dell'autunno! Nel pomeriggio-sera di oggi interesserà il settore di nord-ovest, mentre nella giornata di domani, venerdi 4 novembre, un po' tutta l'Italia.

Il passaggio della perturbazione formerà un minimo sul Golfo Ligure che si sposterà verso il centro-sud nel fine settimana dove si concentrerà il maltempo. Insomma, dopo una lunga ed estenuante estate, sembra finalmente arrivato l'autunno.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 3 novembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Solegggiamento compromesso al nord con piogge e rovesci in arrivo tra pomeriggio e sera a partire dal nord-ovest. Poco sole anche sul medio e alto Tirreno dove avremo dei piovaschi. Soleggiamento buono invece sulla Sardegna, il versante adriatico e gran parte del meridione.

Queste sono le temperature previste in Italia alle ore 14 di oggi, giovedi 3 novembre:

Punte di 27° sulla Sardegna meridionale e in Sicilia; 25° sulla bassa Lucania e sul Foggiano. Altrove valori più contenuti, finalmente sotto i 20° al nord.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, venerdi 4 novembre, sempre tra le 9 e le 16:

Il maltempo si sposterà verso il nord-est e le regioni centrali dove saranno probabili piogge e temporali. Soleggiamento migliore al nord-ovest, sull'alto Tirreno e il nord della Sardegna.

