METEO: ARRIVA la SUPER BOTTA temporalesca spacca-estate! Ecco quando!

Il maltempo severo è in agguato durante la prima decade di agosto e colpirà soprattutto il nord ma gli effetti si avvertiranno su quasi tutta l'Italia. Qui gli accumuli di pioggia previsti da questo momento sino a lunedì 7 agosto:

Accumuli sino a 200mm nelle Alpi. Meteo estremo? Macchè, solo saccature che non si vedono da anni nei mesi invernali o autunnali, di colpo spuntano in agosto, dove per la verità in passato non erano affatto una rarità, ma di questi tempi sorprendono, e tanto...Guardate cosa si prevede per giovedì 3 agosto:

Non ci vuole una scienza per capire che il nord e in parte anche il centro con questa mappa sarebbero colpiti da violenti temporali, specie a ridosso delle montagne per la veemenza delle correnti di Libeccio che si attiveranno in seno al vortice ciclonico previsto, meno sulle pianure ovviamente ma sarà pur sempre una configurazione autunnale.

Dopo il passaggio della saccatura nubi e fenomeni si trasferiranno attenuati verso sud, risultando assai più modesti, ma comunque in grado di abbassare le temperature su tutta la Penisola, fino a far registrare per lunedì 7 agosto a 1500m valori di soli 8°C e rendendo il clima molto fresco sin sul catino padano, mite e gradevole altrove, caldo solo su parte del sud:

La tendenza successiva vede una temporanea e parziale riscossa anticiclonica, seguita da altri passaggi temporaleschi al nord e marginalmente altrove, a conferma di un'estate che al settentrione ha tradito incredibilmente le attese, e che comincia a tentennare un po' anche al centro e al sud...