Meteo: arriva la PIOGGIA solo per pochi, poi anche il FREDDO

Anche questa mattina vi presentiamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Continua l'estenuante flusso mite e umido in arrivo dal nord Africa che determina molte nubi stratiformi miste a sabbia in sospensione, non solo sulla nostra Penisola, ma su buona parte d'Europa.

Nel fine settimana, la sabbia desertica e le nubi alte verranno spazzate via da correnti più fredde in arrivo dall'est europeo, che determineranno piogge solo sulle Isole e su parte del meridione. Niente pioggia un vista per il nord e il Tirreno almeno per altri 10 giorni.

Veniamo al tempo di oggi: la prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese nella giornata odierna in Italia:

Qualche piovasco di poco conto potrebbe interessare il Piemonte, ma non risolverà i problemi della grande sete. Rovesci più organizzati saranno presenti sulla Sardegna e al sud, specie sulla Calabria Ionica. Piovaschi anche in Abruzzo, per il resto tempo asciutto anche se con poco sole e cieli pesantemente velati. Clima ancora mite e ventilazione orientale anche sostenuta.

Questa invece è la tendenza del tempo per domani, sabato 19 marzo:

Rovesci anche intensi sulla Sardegna orientale. Piovaschi in Sicilia e sul medio Adriatico, qui con qualche nevicata sopra i 1000 metri. Per il resto tempo asciutto. Aria fredda in arrivo da est e temperature in calo ad iniziare dal nord e il versante adriatico.

