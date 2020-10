METEO: arriva L'ANTICICLONE con diversi giorni di tempo buono e mite in programma

SITUAZIONE: sullo Jonio è ancora presente un vortice depressionario che dispensa precipitazioni sparse al sud, ma già nel corso della giornata la sua azione andrà scemando, limitandosi al mare aperto. Al nord nel frattempo è già arrivata un'altra debole perturbazione, che però non produrrà altro che una modesta nuvolaglia in un contesto almeno in parte soleggiato, salvo qualche sporadico fenomeno sui settori di confine valdostani. Qui i fenomeni attesi per stamane dal modello europeo:

EVOLUZIONE: giovedì un altro corpo nuvoloso sfrangiato attraverserà nord e centro, limitandosi al massimo a produrre nuvolaglia irregolare e qualche modesto fenomeno sui settori alpini di confine e sulla Toscana, come ben evidenziato dalla mappa qui sotto:

ALTA PRESSIONE: da venerdì progressiva affermazione di un promontorio anticiclonico con tempo in miglioramento ovunque e temperature in rialzo a tutte le quote, specie sulle coste, sulle alture, ma anche sulle zone pianeggianti libere da nebbie. Qui il quadro pressorio previsto per sabato 31 ottobre:

DURATA: al momento il modello americano, pur tra qualche difficoltà di tenuta, vede l'anticiclone persistere almeno sino a giovedì 5 novembre. Al momento l'unica insidia potrebbe essere costituita dalla presenza delle nebbie sul catino padano e nelle valli interne del centro e localmente del sud. Le nebbie potrebbero diventare insistenti su alcuni tratti della Valpadana in concomitanza con un lieve indebolimento dell'alta pressione, previsto già da lunedì 2 novembre.



OGGI: da notare i rovesci sull'area jonica, temporaleschi in mare aperto, fenomeni a macchia di leopardo anche sul resto del sud ma con tendenza a miglioramento. Al nord e al centro spesso soleggiato ma con qualche passaggio nuvoloso alle quote medio-alte. Sull'alta Valle d'Aosta più nuvoloso e qualche debole pioggia sulle zone alpine di confine. Temperature massime in aumento.

