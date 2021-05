METEO: arriva ARIA FRESCA e tornano i TEMPORALI: ecco dove e quando!

SITUAZIONE: sull'Italia vanno instaurandosi correnti da nord-est che traghetteranno sul nostro Paese aria più fresca ed instabile. Già stamane sono presenti infiltrazioni di aria instabile a ridosso della Sicilia e delle Alpi. Qui vediamo la situazione nella zona di Taormina:

L'attività temporalesca pomeridiana riguarderà principalmente i rilievi del nord e la fascia appenninica del centro, ma entro la serata o la notte i temporali o i rovesci di pioggia dilagheranno anche sulle pianure del nord, come mostra la sequenza qui sotto prevista dapprima per il pomeriggio, poi per la notte su domenica, quando l'attività temporalesca è prevista raggiungere anche il medio Adriatico:

DOMENICA: nel corso di domenica nubi e fenomeni si concentreranno sul medio Tirreno e in generale al sud, mentre al nord e sul resto del centro l'aria fresca ma secca favorirà schiarite, qui la situazione prevista per il pomeriggio domenicale:

CALO delle TEMPERATURE: la corrente fresca da NNE rimarrà in nostra compagnia anche nei primi giorni della prossima settimana ma i fenomeni che ne scaturiranno riguarderanno principalmente i settori di montagna e saranno limitati alle ore pomeridiane.



MIGLIORAMENTO: tra mercoledì 2 giugno e venerdì 4 giugno bel tempo ovunque e rialzo delle temperature.



PASSAGGIO TEMPORALESCO: sembra possibile un passaggio temporalesco organizzato tra sabato 5 e domenica 6 giugno, più marcato al nord con annesso temporaneo calo termico. Seguiranno aggiornamenti!



Da notare oggi:

-il possibile sconfinamento dei temporali dalle Alpi verso la Valpadana entro la serata.

-l'instabilità in Sicilia.

