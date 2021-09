METEO: anticiclone alla riscossa! L'estate si riprende la scena fuori tempo massimo

SITUAZIONE: la circolazione depressionaria che ci ha interessato nell'arco delle ultime 48 ore tende a perdere importanza, sino a localizzarsi a ridosso delle Baleari. Celle temporalesche si sono formate a ridosso della Sardegna e colpiranno il litorale meridionale ed occidentale; sull'Italia peninsulare è ancora presente una nuvolaglia irregolare che potrà dar luogo ad isolati rovesci pomeridiani sull'Appennino centro-settentrionale ma la tendenza è verso un generale miglioramento.

Qui la situazione attuale a Palau, nel nord della Sardegna; ombrelloni chiusi, considerata l'ora, ma ancora tanta voglia di mare, mentre nel sud dell'isola sono in atto temporali in arrivo dal mare:

EVOLUZIONE: da mercoledì a venerdì l'anticiclone è destinato a rafforzarsi e le temperature sul nostro Paese, anche complice il soleggiamento, aumenteranno nei valori massimi, riportandosi su valori estivi, anche nettamente al di sopra della media sulla Sardegna, dove sono previsti picchi di 33°C venerdì e di 36°C sabato, qui una mappa dei valori previsti nel pomeriggio di venerdì 24 settembre:

PASSAGGIO TEMPORALESCO: tra sabato e domenica, come mostra la mappa barica qui di seguito, un nuovo cavo d'onda depressionario si avvicinerà al settentrione da ovest determinando un'accentuazione dell'instabilità al nord, specie sul settore occidentale, con rovesci e temporali sparsi, che il nostro modello colloca soprattutto tra la notte e la mattinata di domenica, come vediamo qui sotto:

PROSSIMA SETTIMANA: iniziali condizioni di tempo buono ovunque ma dal primo ottobre possibile generale peggioramento ad iniziare dalle regioni nord-occidentali e del medio ed alto versante tirrenico. Seguite tutti gli aggiornamenti.



OGGI: nuvolaglia irregolare al nord e al centro ma con rischio di pioggia molto basso e con tendenza a graduali schiarite assolate. Nel pomeriggio spunti temporaleschi isolati lungo la dorsale appenninica settentrionale e centrale, per il resto asciutto e spesso soleggiato. Al sud bel tempo. A ridosso della Sardegna presenza di nuclei temporaleschi che tendono a coinvolgere il sud dell'isola con rovesci anche intensi. In giornata possibile coinvolgimento anche dell'Oristanese. Temperature in aumento nei valori massimi al nord, quasi invariate altrove.

