Meteo: ancora TANTO CALDO, ma incalzano TEMPORALI ed aria più FRESCA

Anche questa mattina vi proponiamo l'immagine satellitare in movimento che ci mostra il tempo in Europa nelle ultime ore:

Temporali nella notte hanno interessato il nord-est; in questo momento le celle temporalesche si stanno attenuando e spostando ulteriormente a levante. Su tutte le altre regioni il cielo è sereno e fa ancora tanto caldo. In alto si nota la discesa dell'aria più fresca che sarà sull'Italia tra giovedi 7 e venerdi 8 luglio.

Ecco la mappa del soleggiamento attesa tra le 9 e le 16 di oggi, mercoledi 6 luglio:

Si notano i temporali che nel pomeriggio si svilupperanno sulle Alpi occidentali, l'Appennino Ligure e settentrionale fino all'Appennino Umbro-Marchigiano. Qualche temporale si farà vedere anche al nord-est specie al mattino e alla sera, per il resto cielo sereno e nessun fenomeno.

Dal punto di vista termico si apprezzerà già un calo delle temperature al nord e su parte del centro, ma farà ancora caldo:

39° nella Sicilia interna, 37° nel sud della Sardegna, 36° sulla bassa Lucania e 35° sulla Calabria ionica. Altrove valori quasi ovunque superiori a 30° tranne poche eccezioni.

Infine, questa è la mappa del soleggiamento atteso per domani, giovedi 7 luglio, sempre tra le 9 e le 16:

Come vedete, aumenterà il numero dei temporali che interesseranno nel pomeriggio e in serata il nord-est, il centro e parte del meridione, anche se a macchia di leopardo e con fenomeni più intensi in montagna. Altrove tempo ancora stabile, ma meno caldo.

