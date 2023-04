Meteo: ancora ROVESCI o TEMPORALI su alcune regioni italiane

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo al momento in Italia:

Rovesci sono in atto al nord-est e sul Tirreno. Qualche pioggia è presente anche nel nord della Sardegna, per il resto il tempo è asciutto. Tra la serata odierna e la mattinata di domani un nuovo elemento perturbato si getterà nel Mediterraneo, rinvigorendo l'instabilità che al centro e al sud sarà presente per tutto il fine settimana, sotto l'egida di un clima fresco.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina:

Il tempo migliore lo avremo al nord a parte qualche rovescio sui settori più orientali. Su tutte le altre regioni avremo un tempo instabile, con schiarite, annuvolamenti e rischio di rovesci che sui rilievi oltre i 1200-1400 metri saranno nevosi. Clima ventoso per correnti occidentali anche sostenute, con mari in condizioni non ottimali.

Dal punto di vista termico, ecco i valori attesi in Italia alle ore 16 odierne:

Temperature in forte calo rispetto a ieri al sud e sulle Isole, in aumento invece al nord con punte di 18-19° in pianura.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 15 aprile:

Maltempo su tutto il versante tirrenico, le aree interne e la Sardegna con rovesci, temporali e vento forte. Più sporadici i fenomeni al nord e all'estremo sud. Temperature in ulteriore calo.

