Meteo: ancora PERTURBAZIONI e MALTEMPO sull'Italia

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che mostra il tempo in Europa nelle ultime ore:

Una nuova perturbazione è entrata con decisione sull'Italia ed ha determinato alcune nevicate fino in pianura su diversi settori del nord. Al centro e al sud aria più mite e rovesci specie tra le Isole e il Meridione. Questo lungo serpentone nuvoloso non si arresterà almeno fino al week-end, portando altri due elementi perturbati: il primo domani, il secondo (più intenso) tra giovedi e venerdì.

Andiamo però con ordine: la prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, martedi 13 dicembre:

Al nord residue nevicate in mattinata fino in pianura, ma in via di attenuazione. Rovesci più intensi tra la Sardegna, il basso Tirreno e la Sicilia. Altrove piogge deboli o fenomeni quasi assenti.

Molto freddo al nord, più mite il clima al centro e soprattutto al sud e sulle Isole. Ecco i valori previsti alle 14 di oggi pomeriggio:

Valori non superiori a 1-2° in Valpadana nelle ore centrali della giornata! Freddo anche nelle aree interne del centro, molto più miti le Isole e le regioni meridionali con punte di 16-17°.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domani, mercoledi 14 dicembre:

Al nord e sull'alta Toscana tempo asciutto. Piogge scarse anche nel sud della Sardegna, sulla Sicilia e nel sud della Calabria, per il resto maltempo con rovesci anche forti. Ancora freddo al nord, molto più mite al centro e al meridione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località