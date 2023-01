Meteo: ancora occasione per PIOGGE e NEVICATE - altro FREDDO in vista

Anche questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar che ci mostra le precipitazioni al momento in atto sulla nostra Penisola:

La regione che è stata maggiormente martoriata dalla pioggia nelle ultime ore è stata la Sardegna, con abbondanti nevicate sopra i 1000 metri. Piogge sono in atto anche in prossimità del Golfo di Taranto e qua e la sulle regioni settentrionali, dove nevica a tratti sopra i 700-800 metri.

Le temperature si sono un po' stemperate rispetto agli ultimi giorni, ma nel fine settimana assisteremo ad una nuova discesa dei termometri stante l'arrivo di aria fredda di matrice settentrionale.

Dal punto di vista dei fenomeni, ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, giovedi 26 gennaio:

I rovesci più intensi, anche accompagnati da temporali, saranno presenti sulla Sardegna, il basso Tirreno, la Sicilia settentrionale e la Puglia. Rovesci anche tra Molise e Abruzzo, nevosi sopra gli 800 metri. Al nord residue precipitazioni in mattinata, nevose sopra i 700 metri, ma in via di attenuazione prima di mezzogiorno. Su tutte le altre regioni tempo asciutto.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi, mercoledi 25 gennaio:

Freddo nelle aree interne del centro ed un po' anche a nord, con valori sotto i 10°; per il resto temperature non eccessivamente fredde con punte di 14° al meridione.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per domani, giovedi 26 gennaio:

Rovesci e temporali su est Sardegna, basso Tirreno, Sicilia settentrionale, Puglia, Lucania, Molise e Abruzzo. Neve in Appennino sopra gli 800-900 metri. Su tutte le altre regioni tempo asciutto ed in parte soleggiato. Lieve calo delle temperature.

