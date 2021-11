METEO: ancora MALTEMPO nel Mediterraneo; verrÃ  coinvolta anche la tua regione?

Il maltempo non fa sconti sull'Italia; sono diverse le aree che in questo fine settimana hanno ricevuto piogge e temporali in abbondanza, anche se in un contesto non freddo.

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar che mostra dove stanno agendo le piogge più importanti:

Da segnalare un'insidiosa piccola depressione che sta agendo in queste ore a nord della Corsica. Si sposterà verso il basso Ligure nelle prossime ore, per poi spegnersi sulla Costa Azzurra entro la serata. Sta piovendo su tutto il nord-ovest e parte del nord-est. Rovesci anche nel sud della Sardegna, sulla Toscana, il Lazio e il Golfo di Taranto; per il resto il tempo è asciutto.

Cosa capiterà nella giornata odierna in Italia? Di seguito, la sommatoria delle piogge attese sulla nostra Penisola fino alle ore 20 di questa sera:

Piogge sparse su gran parte del nord, intense su estremo nord-ovest (Piemonte Occidentale); rovesci intensi anche nel sud della Sardegna e sul settore ionico. Piovaschi o rovesci anche sul Tirreno, per il resto tempo asciutto o con piogge poco probabili.

Questa invece è la tendenza per domani, martedi 16 novembre:

Tempo in miglioramento al nord a parte le ultime piogge sul Piemonte in attenuazione. Rovesci su Sardegna, basso Lazio, Campania e soprattutto sulla Calabria Ionica dove si temono nubifragi. Ventilazione ovunque sostenuta dai quadranti orientali, non farà freddo.

