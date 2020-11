Meteo: ancora MALTEMPO all'estremo sud, sereno ma FREDDO altrove

SITUAZIONE: risveglio invernale su molte località del nord e nelle zone interne del centro a causa dell'inversione di temperatura indotta dall'alta pressione, che ha accumulato tutta l'aria fredda affluita nei giorni scorsi nei bassi strati. Resta invece impegnata da una modesta ma insistente azione depressionaria l'estremo sud, dove anche oggi si verificheranno alcune precipitazioni, segnatamente su Calabria jonica ed est Sicilia, come mostra la mappa del modello europeo:

EVOLUZIONE: un fronte freddo sfilerà tra questa notte e martedì lungo la Penisola Balcani, portando con sé della nuvolosità lungo le nostre regioni adriatiche e ancora sul meridione ed anche un po' di aria fredda. Su queste zone dunque si vivrà un martedì irregolarmente nuvoloso con qualche sporadica precipitazione non esclusa; i fenomeni rimarranno comunque più probabili su est Sicilia e Calabria jonica, come mostra anche la mappa seguente:

Da MERCOLEDI 25 occhi puntati invece sull'ovest del Continente. Una depressione infatti comincerà ad avanzare dall'Iberia verso il Mediterraneo centrale. E' probabile che entro giovedì o venerdì raggiunta la Sardegna, arrecandovi un serio peggioramento del tempo, per poi coinvolgere quasi tutto il Paese durante il fine settimana, anche se la previsione resta molto incerta.



DA NOTARE fra l'altro la presenza di una massa d'aria fredda sull'est del Continente che, in qualche modo, potrebbe interagire con la depressione, ma anche su questo punto i modelli non si mostrano affidabili e disegnano scenari diversi l'uno dall'altro. Pertanto vi invitiamo ad aggiornarvi. Ecco comunque una mappa che crede in un generale peggioramento per sabato 28 su quasi tutto il Paese con piogge, rovesci e anche neve sulle Alpi:

OGGI: bel tempo al nord e al centro, anche se a tratti il cielo si presenterà velato per il passaggio di nubi a media ed alta quota. Al sud irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite su Campania, Molise, Basilicata e Puglia, ancora instabile su Sicilia e Calabria con rischio di rovesci o temporali, specie sul settore jonico della Calabria e sull'est della Sicilia. Temperature minime ancora basse al nord e al centro, massime in contenuto aumento in pianura, moderato in quota e sulle coste.

