METEO: ancora ACQUAZZONI e TEMPORALI sull'Italia: dove colpiranno?

Dove sta piovendo in questo momento in Italia? Rispondiamo alla domanda mostrandovi la riflettività del radar di questa mattina sul nostro Paese:

I rovesci più intensi stanno colpendo il Friuli, il basso Lazio e la Campania. Qualche piovasco è presente anche sull'Appennino Ligure e sulle Marche, per il resto la mattinata si presenta asciutta.

Quella odierna, sarà una giornata ancora instabile sull'Italia per via della retroguardia del fronte transitato nella giornata di ieri. Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di oggi, giovedi 4 novembre:

Rovesci o temporali si presenteranno sulla Sardegna, il basso Lazio, la Campania e la Toscana. Rovesci anche sulle Alpi centro-orientali e sulla Liguria, per il resto il tempo dovrebbe restare asciutto o con piogge di poco conto.

Queste invece sono le precipitazioni attese per domani, venerdi 5 novembre:

Miglioramento deciso al nord e sulla Toscana; rovesci e temporali agiranno sulla Sardegna. Qualche piovasco anche sul Lazio e le aree interne del meridione, per il resto tempo asciutto.