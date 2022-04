Meteo: anche oggi il sole BRILLERA'; da SABATO maggiore instabilità in Italia

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Nonostante la presenza dell'alta pressione, bande di nubi medio-alte interessano le Isole e le regioni meridionali, ma senza fenomeni. Il richiamo di aria calda dal nord Africa che ancora per oggi determinerà valori termici molto elevati, verrà sostituito nella giornata di domani da aria più fresca in arrivo da nord-est. Oltre ad un calo termico, avremo anche la possibilità di qualche fenomeno instabile a spasso per la Penisola.

Per oggi, venerdi 15 aprile, non cambierà ancora nulla. Ecco il soleggiamento previsto tra le 9 e le 15 in Italia:

Nubi sparse senza piogge tra il sud della Sardegna e la Sicilia. Su tutte le altre regioni tempo soleggiato a parte velature al centro senza conseguenze. Temperature di molto superiori alle medie del periodo con valori pomeridiani quasi estivi al nord e al centro.

La giornata di domani, sabato 16 aprile, vedrà un primo cambiamento:

Al mattino ancora bello ovunque. Nel pomeriggio aria più fresca da nord-est accenderà qualche piovasco al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale. Temperature finalmente in calo, su valori più consoni al periodo.

