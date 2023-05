METEO: altro week-end turbolento tra sabbia e temporali!

Ed anche questo week-end di metà Maggio ci riserverà condizioni di instabilità diffusa, esattamente in linea con i fine settimana precedenti. Non c'è ancora spazio per caldo e mare o anticipi d'estate, anzi dovremo ancora fare i conti con maltempo di stampo simil-autunnale.

Il satellite parla chiaro: un'avvezione più calda e umida proveniente dal nord Africa sta invadendo la nostra penisola, con al seguito grandi quantità di polvere sahariana. Nel frattempo anche il vento di scirocco si sta rinforzando sul Meridione, specie sulle coste ioniche. Tutto questo è dovuto alla discesa di una saccatura fresca sul Mediterraneo occidentale e sulle coste algerine e tunisine: qui sta prendendo vita una depressione che sta a sua volta innescando forti venti meridionali diretti sul sud Italia.

Insomma sarà un week-end all'insegna del tempo instabile e ricco di nubi, specie tra centro e sud Italia. Ma l'instabilità sarà protagonista anche sul settentrione, sia oggi che domani. Ci aspettiamo rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, soprattutto durante le ore pomeridiane e serali. Questi fenomeni saranno più presenti nelle aree interne del centro, in Val Padana e a ridosso dei monti. Il sud sarà sovrastato dalle nubi di polvere sahariane che sporcheranno i cieli e occasionalmente daranno luogo a piovaschi e veloci temporali isolati.

Questa depressione nord-africana tenderà a dirigersi sul Mediterraneo, tagliandolo trasversalmente da sud verso nord in una delle dinamiche più insidiose per la nostra penisola. Tra lunedì e martedì il maltempo si intensificherà nettamente su gran parte d'Italia e le piogge potrebbero assumere carattere di nubifragio specie su Sicilia, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, Emilia Romagna.