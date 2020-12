METEO: altro maltempo in arrivo su Sardegna e poi meridione, verso un Natale mite

La quiete dopo la tempesta ad Arabba (BL)…

COMMENTO: il tempo sta per riprendere i canoni tradizionali di comportamento. La corrente a getto spingerà a più riprese da ovest diverse perturbazioni. Questo susseguirsi di passaggi frontali, più o meno incisivi, sarà figlio della mancanza dell'alta pressione, ma ci consegnerà aria di estrazione oceanica, decisamente mite per il periodo. Da qui l'idea di un periodo di Natale in linea con la tradizione degli ultimi anni, senza freddo, seppur spiccatamente variabile, a tratti piovoso.



SITUAZIONE: finalmente ha perso importanza la vasta circolazione depressionaria che per giorni ha interessato il Mediterraneo centrale, dispensando su molte regioni precipitazioni molto abbondanti. Ora da nord-ovest sta avanzando un altro corpo nuvoloso, che sarà responsabile di un peggioramento sulla Sardegna e in giornata anche sul basso Tirreno, specie tra Campania e Calabria. Qui la mappa dei fenomeni previsti per il pomeriggio odierno secondo il modello europeo:

EVOLUZIONE: nella notte su venerdì la fenomenologia traslerà ulteriormente verso il meridione, dove si scaverà un piccolo ma insidioso minimo depressionario, dispensatore di precipitazioni anche temporalesche, come si nota molto bene dalla mappa seguente:

Nel frattempo da ovest avanzerà un'altra perturbazione che, stante gli ultimissimi aggiornamenti, tra VENERDI pomeriggio 11 e l'alba di SABATO 12 dovrebbe coinvolgere solo marginalmente il nord-ovest, portando fenomeni segnatamente sulla Liguria e le Alpi occidentali (qui con neve oltre i 1000m) ed insistere invece lungo gran parte delle regioni tirreniche portando rovesci sparsi; il meridione rimarrà peraltro ancora sotto i temporali, guarda la sequenza, c'è il fronte che avanza da ovest, la depressione al sud (venerdì mattina) e nella mappa che segue (modello americano) la progressione dei fenomeni verso il Tirreno e il parziale miglioramento al sud:

EFFIMERO MIGLIORAMENTO: domenica 13 i fenomeni si limiteranno a coinvolgere il meridione, mentre sul resto del Paese le schiarite risulteranno più franche. Lunedì 14 un cuneo anticiclonico regalerà ovunque una giornata di tempo buono, ma sarà anche l'unica del periodo, perché già da martedì 15 si affacceranno altre onde depressionarie sul nord-ovest, prodromiche di un peggioramento anche più importante tra giovedì 17 e venerdì 18 ma sempre con caratteristiche autunnali.



OGGI: da notare la cessazione dei fenomeni tra nord e centro, ma non sulla Sardegna, ove giungerà un altro carico di rovesci e temporali, inoltre la situazione andrà complicandosi anche sul basso Tirreno e la Campania, dove si attendono rovesci e temporali. Le temperature in giornata risulteranno miti per la stagione al nord e al centro, anche grazie alle schiarite previste.

