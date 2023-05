METEO! Altre SORPRESE in vista: chi se l'aspettava? Cosa succederà?

Dopo il maltempo anticiclone alla riscossa e tanto sole e caldo?

Con buona probabilità non sarà così. Lo si evince chiaramente dalle mappe del tempo sul medio-lungo termine, dove, come primo indizio , compare un anticiclone troppo proteso sul nord Europa per venire a stabilizzare la situazione nell'area mediterranea.

Secondo indizio : sul Mediterraneo l'anticiclone africano appare sbiadito, defilato sul nord Africa con un cordone ombelicale esile che lo tiene collegato all'anticiclone che sarà presente sul nord Europa.



Terzo indizio: la presenza di gocce fredde, cioè di piccoli vortici freddi in quota, che vagheranno per il Continente, sfruttando le falle dell'anticiclone e infilandosi già da mercoledì 24 in poi sull'Europa meridionale, coinvolgendo a tratti anche l'Italia.

Lo vediamo chiaramente da questa mappa prevista per giovedì 25 maggio dal modello americano con temporali anche forti che colpirebbero il nord e parte del centro:

Ce lo conferma anche la media degli scenari per fine mese: guardate come si sbilancia l'anticlone, notate la blanda ma efficace circolazione depressionaria presente in ambito mediterraneo con pressioni al suolo livellate su valori medio-bassi di 1015hPa e dunque sinonimo di altre situazioni temporalesche...

Ma nonostante questo non potrà fare un po' caldo? Si certo, ma al momento sino al primo giugno non si vedono temperature che possano discostarsi troppo dalla media del periodo e soprattutto non si scorge alcuna ondata di caldo prematura in arrivo.

Ce lo conferma la carta delle probabilità in percentuale, espressa con una scala di colori, di temperature superiori a 15°C a 1500m sempre per fine mese; si nota che la percentuale più alta, ma nemmeno troppo (colore azzurro) si potrebbe registrare a ridosso delle Isole Maggiori, altrove quasi certamente NO.