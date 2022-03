METEO: alta pressione in RITIRATA, primi avamposti nuvolosi sull'Italia

L'immagine satellitare in movimento questa mattina mostra finalmente un cambiamento nello stato del tempo sul nostro Continente:

Notate come l'alta pressione stia lentamente cedendo. Le nubi che vedete scorrere sull'Italia sono alte e sottili e non determinano ancora precipitazioni. Solo a partire da domani, mercoledi 30 marzo, le prime piogge inizieranno a bagnare il centro e il nord del nostro Paese, introducendo un cambiamento del tempo che ci accompagnerà fino al week-end.

La seconda mappa mostra il soleggiamento previsto per oggi in Italia, tra le 9 e le 15:

Transito di nubi medio-alte con sabbia africana in sospensione e il sole che potrebbe vedersi a tratti come dietro un vetro smerigliato. Nuvolosità più intensa in serata al nord e al centro, ma senza piogge. Clima molto mite e Scirocco in rinforzo sul Tirreno.

La giornata di domani, mercoledi 30 marzo, sancirà finalmente il cambiamento:

Piogge e rovesci soprattutto al centro, ma anche il nord verrà interessato da alcune precipitazioni. Tempo più asciutto sulle Isole e all'estremo sud. Temperature in calo specie nelle aree raggiunte dai fenomeni.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località