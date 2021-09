METEO: alta pressione in rinforzo, ma su alcune regioni i TEMPORALI non molleranno la presa

Ecco la situazione di questa mattina vista dall'occhio vigile del satellite:

Il sereno domina incontrastato sulla quasi totalità delle nostre regioni. Solo all'estremo sud sono presenti alcuni ammassi temporaleschi.

L'alta pressione raggiungerà oggi il suo culmine, per poi iniziare lentamente a cedere a partire dalla giornata di domani, mercoledi 8 settembre. Al momento non si vedono precipitazioni in grado di alleviare la siccità che sta attanagliando soprattutto il centro-nord, anche se nel fine settimana qualche temporale non mancherà.

Occupiamoci ora del tempo di oggi, martedi 7 settembre; c'è davvero poco da dire:

A parte temporali su Sicilia, Calabria, Ionio e in forma molto più isolata sulle Alpi orientali, il sole dominerà la scena ovunque, con temperature in aumento.

Il tempo inizierà lentamente a perdere stabilità nella giornata di domani, mercoledi 8 settembre:

Oltre al meridione, i temporali torneranno a frequentare le aree interne del centro e della Sardegna nelle ore pomeridiane, anche se si tratterà di fenomeni locali. Tempo ancora stabile invece al nord.