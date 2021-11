METEO: alta pressione davvero BREVE; da lunedi tornerà il MALTEMPO

In bella mostra questa mattina l'alta pressione che ha scacciato via il maltempo dall'Italia:

A prima vista potrebbe sembrare un anticiclone solido, in realtà non è così. Dalla mappa si nota che la figura stabilizzante non ha radici solide sul nord Africa e verrà quindi spazzata via in tempi molto brevi. Sarà comunque in grado di determinare 36-48 ore di stabilità sulla nostra Penisola prima di lasciare nuovamente il posto al maltempo.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni nella giornata odierna, venerdi 19 novembre, in Italia:

A parte gli ultimi piovaschi all'estremo sud, in attenuazione, sul resto d'Italia sarà una giornata stabile. Da segnalare i banchi di nebbia, spesso saldati a nubi basse, che graveranno sulle pianure del nord; temperature molto miti di giorno, a parte i casi nebbiosi.

La giornata di domani, sabato 20 novembre, sarà la piu stabile di tutte con tanto sole e nubi basse/nebbie sempre presenti sulle pianure dell'Italia settentrionale specie di notte e al mattino.

Diamo infine una veloce occhiata a quello che ci aspetterà da lunedi 22 novembre:

L'alta pressione punterà il Regno Unito, lasciando il Mediterraneo e l'Italia in compagnia di una depressione foriera di maltempo e temperature in calo. Ne riparleremo.