METEO: alta pressione alla massima potenza, mentre il nord Italia BRUCIA!

Ecco un'immagine che non avremo mai voluto vedere. Da ieri è attivo un vasto incendio nella zona di Longarone, nel Bellunese. Le foto sono di Lorenzo De Cia

Non è purtroppo l'unica area del settentrione a dover combattere contro la furia del fuoco. La siccità sta assumando contorni allarmanti e almeno per altri 5-6 giorni non sono previste piogge. Per fortuna le mappe continuano a confermare il cambiamento di fine mese che viene visto come una sorta di liberazione da un incubo che dura da quasi 4 mesi.

Intanto, l'alta pressione raggiunge oggi la sua massima potenza. Ve la mostriamo con le consuete immagini satellitari in movimento:

E' davvero un'impresa ardua trovare oggi annuvolamenti, non solo in Italia, ma su buona parte del nostro Continente. Il corpo nuvoloso che vedete sulla Penisola Iberica si sposterà verso levante e tra domenica 27 e lunedi 28 marzo bagnerà con un po' di pioggia le Isole, parte del centro e il meridione, mentre per il nord bisognerà aspettare il giorno 30 marzo.

Per oggi, giovedi 24 marzo, c'è davvero poco da dire. Ecco la mappa del soleggiamento previsto in Italia tra le 9 e le 15:

Velature sparse sulla Sardegna, soleggiato altrove con definitiva attenuazione delle correnti orientali e temperature massime in ulteriore aumento.

Per domani, venerdi 25 marzo, stessa situazione:

Un po' di velature al nord-ovest e nubi medio-alte sulla Sardegna meridionale. Sole spietato altrove senza nubi. Clima mite di giorno.

