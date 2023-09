Meteo: almeno DUE FRONTI in arrivo, ma il caldo è sempre in agguato

L'anticiclone africano, che è stato il protagonista assoluto degli ultimi giorni, sta subendo l'attacco di masse d'aria più fresche provenienti dall'Atlantico, come già evidente dalle immagini satellitari di questa mattina.

Un fronte fresco di debole intensità sta attraversando il Mediterraneo, portando un po' di nuvolosità su gran parte d'Italia, anche se con fenomeni abbastanza isolati. Nulla di eccezionale, insomma. Tuttavia, questo passaggio di aria più fresca contribuirà a generare un po' di instabilità nel corso della giornata odierna principalmente al nord e in Sicilia, e porterà anche a un lieve calo delle temperature, seppur di pochi gradi. Il caldo, comunque, rimarrà in agguato e farà nuovamente sentire la sua presenza tra domenica e mercoledì su gran parte della nostra penisola, soprattutto al sud e sulle isole maggiori, dove ci aspettiamo temperature da piena estate.

Per quanto riguarda il nord, resterà un po' ai margini dell'anticiclone nordafricano, in quanto un altro fronte instabile, più significativo rispetto a quello in arrivo nelle prossime ore, raggiungerà la regione tra lunedì sera e martedì. I primi temporali della nuova settimana si verificheranno entro la serata di lunedì, coinvolgendo principalmente il nord-ovest. Successivamente, nella giornata di martedì, gran parte del Nord, insieme a Toscana, Marche e Umbria, potrebbero affrontare forti acquazzoni e temporali, localmente intensi. Altrove, invece, l'anticiclone resterà predominante, portando caldo con temperature molto al di sopra delle medie tipiche del periodo:

Nel prosieguo del mese, prende sempre più piede l'arrivo dei primi segnali autunnali, proprio in coincidenza con l'equinozio d'autunno previsto per il 23 settembre. Con esso, arriverà la prima vera perturbazione autunnale, portatrice di aria molto fresca e tempo instabile che potrebbe coinvolgere buona parte della nostra penisola per diversi giorni consecutivi:

Tutti i principali centri di calcolo sono al momento concordi su questo improvviso calo delle temperature a partire dal 23 settembre, tuttavia, ci sono ancora incertezze riguardo all'intensità della perturbazione e alla sua durata. Pertanto, dovremo necessariamente aggiornarci nei prossimi editoriali per ulteriori dettagli.