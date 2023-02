METEO: alla ricerca del CAMBIAMENTO prima di fine mese, ecco tutte le novità!

L'episodio freddo che stiamo vivendo è riuscito a riportare la neve qua e là lungo l'Adriatico, a determinare precipitazioni anche rilevanti all'estremo sud, ma aldilà delle gelate notturne e di quattro fiocchi ai piedi delle Alpi, il resto del Paese non ha visto nulla in termini di precipitazioni.

E questo preoccupa perchè l'inverno scivola via rapidamente e poi resta solo la primavera per ricevere quei fenomeni che eviteranno grossi problemi di approvigionamento idrico nei mesi estivi.

Si vede stamane qualcosa che faccia pensare al cambiamento? C'è uno squillo di tromba in effetti e come sempre a suonarlo è il modello americano, e lo individua già non troppo avanti nel tempo, intorno a metà mese, quando vede avvicinarsi da ovest una saccatura con l'intenzione di forzare il blocco anticiclonico, la vediamo provare ad avanzare in questa mappa:

Ce la farà? Secondo la media degli scenari proposti, con buona probabilità NO, tuttavia c'è anche una minoranza rumorosa che invece ritiene questa la via d'uscita giusta per forzare il blocco.

Cominciamo a mostrare l'insuccesso: la saccatura avanza con il suo fronte evidenziato in nero ma si spezza al centro, isolando un minimo di pressione a ridosso delle Baleari che muore lì senza colpo ferire:

Ecco invece un'altra evoluzione, che non solo non vede naufragare il progetto, ma fa interagire la saccatura spagnola con aria fredda di estrazione russa in arrivo da nord-est, facendo migrare l'anticiclone verso la Scandinavia, siamo sempre tra il venerdi 17 e lunedi 20 febbraio con risvolti anche nevosi al nord:

Naturalmente l'attendibilità di questa evoluzione è di gran lunga inferiore a quella che vede l'anticiclone dominare ancora. Se fosse ancora lui il protagonista tuttavia il modello scorge qualche possibilità di rientro freddo da nord-est intorno a lunedì 20 febbraio e per i giorni successivi, che avrebbe come obiettivo principale la regione balcanica e di striscio anche la Penisola, come vediamo da questa mappa qui sotto:

RIASSUMENDO: anche stamane nelle mappe modellistiche l'anticiclone appare ancora forte nel lungo termine, ma non del tutto invincibile, aumentano infatti gli scenari che evidenziano variazioni importanti che mettano in crisi il suo dominio, che più facilmente però potrebbero concretizzarsi verso la fine del mese. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!