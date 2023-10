Meteo: al via un week-end clamorosamente caldo, che temperature!

È da poco ho cominciato il secondo fine settimana d'ottobre, il quale avrà connotati meteo tutt'altro che autunnali. Pensate, le temperature, già di per sé parecchio elevate rispetto ai giorni scorsi, aumenteranno ulteriormente nelle prossime 36 ore, raggiungendo così valori davvero eccezionali per il mese di ottobre e per il cuore dell'autunno meteorologico.

Il merito va al vasto campo di alta pressione subtropicale che avvolge l'Europa centro-occidentale e che entro questa domenica inietterà sul Mediterraneo masse d'aria ancor più calde provenienti dall'Africa nord-occidentale. Queste correnti subtropicali favoriranno un'impennata delle temperature su tutto il nord e nelle zone interne del Centro Italia, dove ci aspettiamo temperature fino a 30-32 ° nel corso di domenica. Avrà un ruolo determinante in questa fase termica anche la subsidenza generata dall'alta pressione, che si rafforzerà ulteriormente sul settentrione.

È chiaro che temperature di 30-32 ° in Val Padana o nelle zone interne della Toscana rappresentano un dato davvero anomalo per il periodo, considerando che dovremmo teoricamente registrare valori attorno ai 17-20 °. Questo significa che avremo temperature di almeno 10 o 12 ° superiori alle tipiche medie di ottobre, dimostrando chiaramente quanto l'autunno non sia cominciato affatto all'interno del Mediterraneo.

Come si evince dalle temperature previste per la giornata di domenica 8 ottobre, notiamo valori termici molto più alti al Nord e al Centro Italia, mentre al Sud troviamo qualche picco di 27-28 °; tuttavia, nel complesso, la colonnina di mercurio non dovrebbe superare i 24-25 °.

Ma la notizia ancor più eclatante è che questa ondata di calore fuori stagione proseguirà anche nel corso della prossima settimana, con temperature che a più riprese potranno superare i 27-28 °, come se ci trovassimo ancora in estate. L'unica parvenza d'autunno la ritroviamo solo nelle ore notturne, nelle prime ore del mattino, grazie alla formazione dei primi veri banchi di nebbia e foschie della stagione.

Per una vera svolta dovremo necessariamente attendere almeno la metà di ottobre, ma su questo punto discuteremo nei prossimi editoriali.