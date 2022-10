Meteo: al via un altro week-end da dimenticare, segnali interessanti per l'avvio di novembre!

L'alta pressione africana domina incontrastata su tutta Italia ed anche oggi siamo costretti ad assistere ad un'Italia quasi del tutto sgombra da nubi come se ci trovassimo nel mese di giugno. Escludendo isolati banchi di nebbia e nubi basse, ci troviamo in un contesto tutt'altro che autunnale e caratterizzato da temperature enormemente superiori alle medie del periodo.

Il week-end proseguirà proprio su questa scia: le temperature più alte riguarderanno il nord, la Toscana e la Sardegna, dove si prospettano picchi di 27-28°C. Parliamo di temperature fuori stagione, paragonabili alle medie dei mesi estivi. Andrà leggermente meglio sul lato adriatico e al sud dove le temperature sono attese in lieve calo.

L'assenza delle piogge è una certezza per tutto il fine settimana: qualche nube arriverà al nordovest, ma non ci saranno precipitazioni annesse. Per un cambiamento occorrerà attendere almeno i primi giorni di novembre, quando l'anticiclone inizierà gradualmente a perdere colpi grazie all'ingresso di infiltrazioni umide e fresche atlantiche.

Queste infiltrazioni si tradurranno in addensamenti più compatti in grado di generare piogge sparse e locali rovesci a ridosso dei monti, principalmente al nord e sull'alto Tirreno. Martedì 1 e mercoledì 2 novembre avremo questa possibilità sulle regioni settentrionali (mentre sul resto d'Italia avremo ancora stabilità).

Tra giovedì 3 e venerdì 4 potrebbe farsi largo una perturbazione più organizzata in grado di portare piogge più estese e consistenti, su gran parte d'Italia, ma la analizzeremo nei prossimi aggiornamenti.