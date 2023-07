Meteo: al via la forte ondata di caldo, ma con delle eccezioni

Da oggi entriamo ufficialmente in quella che potrebbe rivelarsi la settimana più calda dell'Estate e degli ultimi anni, con temperature di gran lunga superiori alle medie del periodo su buona parte d'Italia.

L'anticiclone africano è approdato nel Mediterraneo ed ora sarà un costante crescendo della temperatura e dell'umidità, giorno dopo giorno, fino all'apice che potrebbe arrivare a partire dal fine settimana. Non è ancora chiaro quanto lunga sarà questa ondata di caldo, ma il rischio più alto è che possa protrarsi per tutta la seconda decade di Luglio.

Insomma si parlerebbe di circa 10 giorni di caldo intenso e sempre più fastidioso, sia di giorno che di notte. Ma chi sarà colpito da questa intensa ondata di caldo?

Come già annunciato nei giorni scorsi, saranno centro, sud e isole maggiori a ricevere la visita delle masse d'aria più bollenti, provenienti direttamente dal Sahara algerino. Le temperature massime potrebbero superare i 40°C in molte località dell'entroterra di Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, soprattutto a partire da mercoledì. Inoltre spiccano punte clamorose ed estreme di 44-45°C per quanto riguarda Sicilia orientale e Puglia settentrionale. Valori del genere farebbero tremare i record storici di caldo registrati negli ultimi decenni.

E il nord? Qui il caldo si farà certamente sentire almeno fino a mercoledì, dopodiché diventa sempre più probabile un calo delle temperature (non eclatante) che però non passerebbe inosservato. Acquazzoni, temporali e grandinate saranno sempre più presenti nel corso della settimana dapprima su Alpi e Prealpi e a seguire anche in Val Padana, specie a nord del Po.