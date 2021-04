Meteo: al nord e al centro settimana spesso instabile, al sud CALDO anche estivo

SITUAZIONE:

L'andamento meteorologico della settimana sarà molto statico a causa di una situazione barica bloccata: una bassa pressione situata nel Mediterraneo occidentale continuerà a trascinare aria umida e instabile verso il centro-nord Italia praticamente per tutta la settimana, mentre il sud sarà avvolto dall'alta pressione africana.



L'arrivo delle calde correnti nord africane è stato piuttosto turbolento sul Meridione: i cieli sereni sono stati improvvisamente ricoperti da vaste nubi di sabbia sahariana, mentre il vento di scirocco si è rinforzato un po' su tutto il Meridione, ma cesserà entro stamane; ne conseguirà tempo molto stabile, con poco vento e soprattutto quasi estivo su tutto il sud Italia nel prosieguo di settimana.



Le temperature massime andranno man mano aumentando, fino ad arrivare a 27/28°C, anche 29°C nelle zone interne di Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia (specie da venerdì in poi).



Spostandoci verso nord, invece, le temperature scenderanno ma nonostante questo avremo valori compresi tra i 15 e i 20°C. Le tante nubi e le frequenti precipitazioni impediranno un forte aumento delle temperature.



Le piogge e i rovesci che a più riprese potranno interessare le regioni centro-settentrionali (soprattutto le aree interne) potranno assumere carattere temporalesco da mercoledì in poi.

Qui le precipitazioni attese per la giornata odierna:

EVOLUZIONE: mercoledì l'instabilità si concentrerà soprattutto sulle zone interne del centro, mentre al nord la nuvolaglia non darà luogo a precipitazioni di rilievo, se non a ridosso delle Alpi occidentali, ed anzi in pianura si potranno manifestare ampie schiarite; tempo buono anche al sud con temperature stazionarie su valori miti, anche caldi nel pomeriggio, qui una mappa riassuntiva delle condizioni previste:

Da GIOVEDI a SABATO: è invece prevista un'accentuazione delle condizioni di instabilità al nord, esaltate dalla risalita di masse d'aria più calda dall'entroterra africano che coinvolgeranno soprattutto centro e sud, ma favoriranno precipitazioni anche temporalesche al nord, soprattutto giovedì e sabato. Qui la mappa dei fenomeni prevista per giovedì, dalla quale si nota una "strisciata temporalesca" in risalita dalla Sardegna al medio Tirreno:

CULMINE della FASE CALDA: è previsto tra venerdì e sabato mattina al centro e al sud, come si evince da questa mappa termica a 1500m prevista per la notte tra venerdì e sabato, poi dovrebbe essere evacuata dall'inserimento di aria nettamente più fresca da ovest che trasporterà con sè anche un po' di instabilità. Essa coinvolgerà domenica le zone alpine e prealpine del nord, mentre per lunedì un'area piovosa potrebbe transitare su parte del centro e del sud, ma per questi sviluppi vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti:

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

--------------------------------------------------------------------