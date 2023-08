Meteo: ACCIDENTI! La situazione si complica, sarà estate VS autunno, ecco perchè!

Ecco la saccatura che si insacca e si blocca e che ritarda il passaggio di consegne stagionale. E' una mappa barica prevista per lunedì 4 settembre. Se andasse veramente così, e ci sono buoni motivi per crederlo, l'estate tornerà in grande spolvero, soprattutto sulle isole e su buona parte del centro e del sud, ma comunque farà abbastanza caldo anche al nord.



Lo possiamo vedere in questa mappa termica prevista a 1500m per lunedì 4 settembre, così picchi di 35°C sulle due isole maggiori sono ampiamente probabili:

Se invece quella saccatura non evolvesse in un minimo chiuso ma riuscisse ad essere nuovamente agganciata non tanto dalle correnti atlantiche, quanto da un funambolico vortice in discesa dal nord-est europeo, allora le cose potrebbero cambiare, ma al momento questa opzione risulta fortemente minoritaria, anche se proposta ufficialmente questa sera dal modello europeo, ve la mostriamo comunque:

Una doppia bobina depressionaria del genere qualche fastidio al Mediterraneo centrale, a partire dal nord Italia entro martedì 5 lo darebbe di sicuro e nuovamente il tempo strizzerebbe l'occhio all'autunno, ma le probabilità che si imponga tale evoluzione non superano al momento il 35% e in ogni caso quest'alleanza potrebbe non bastare per sconfiggere l'anticiclone.

Infatti le possibilità che tra il 4 ed il 5 settembre si riscontrino precipitazioni anche superiori al mm risulta molto bassa, come si vede da questa scala di colori proposta dal modello americano, l'azzurrino indica percentuali non superiori al 30%, il verdino al 45%, pochino per dargli credito:

IN CONCLUSIONE

L'Atlantico sembra incepparsi ancora, proprio nel momento in cui pareva poter imprimere alla stagione in arrivo una marcia in più e invece c'è sempre qualche errore che lo manda fuori giri, un errore peraltro in questo caso a fin di bene perchè l'isolamento della saccatura sull'Iberia farà finalmente piovere su un territorio decisamente assetato. Vedremo invece quanto tempo dovrà aspettare l'Italia per rivedere un altro passaggio perturbato organizzato e diffuso.