METEO: a breve peggioramento su mezza Italia, al nord dalla notte freddo e neve in montagna

SITUAZIONE: la pressione sull'Italia è in rapida diminuzione per l'approssimarsi di un fronte freddo che, in qualche modo, riuscirà a valicare le Alpi da nord, risultando determinante per il tempo del settentrione tra stasera e sabato mattina, ma inducendo un'accentuazione dell'instabilità anche al centro e sulla Sardegna. Qui una mappa termica prevista per sabato alle ore 10 a 1500m, si nota l'afflusso freddo moderato sul settentrione e marginalmente sulle Marche:

CONSEGUENZE: al nord il peggioramento si concretizzerà in serata con inserimento di venti da est sempre più freddi e rovesci sparsi, che entro sabato mattina assumeranno carattere nevoso sin verso gli 800-900m, al centro i rovesci si attiveranno già nel corso della mattinata, segnatamente sul Tirreno, dalla notte saranno possibili anche su Marche ed Abruzzo, con neve a 1000m sulle Marche. Al sud qualche rovescio sulla Campania, per il resto asciutto. Ecco la mappa delle precipitazioni previste per il pomeriggio odierno:

EVOLUZIONE: sabato aria ulteriormente fredda affluirà al nord portando ancora rovesci in mattinata, nevosi oltre i 700-800m, ma con fenomeni in esaurimento entro il primo pomeriggio, altri rovesci sono attesi sul Lazio, in spostamento verso la Sardegna. Ecco la carta delle precipitazioni previste per sabato mattina:

DEPRESSIONE: si formerà una depressione tra domenica sera e martedì sulle regioni centrali che dispenserà piogge e rovesci anche intensi in estensione entro martedì anche a tutto il meridione, al nord ancora piuttosto freddo per venti da est ma asciutto, guarda la mappa barica con il minimo previsto alle quote medie sul Tirreno centrale:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: sino a mercoledì 10 ancora piogge al sud, migliora sul resto del Paese. Da giovedì 11 rotazione delle correnti da ovest con annuvolamenti su Tirreno e settentrione ma con fenomeni quasi tutti localizzati tra est Liguria ed alta Toscana, prevalenza di schiarite altrove. Temperature in rialzo. Non si vede al momento alcun peggioramento importante almeno sino alla metà del mese.

