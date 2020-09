Meteo a 7 giorni: temporali, grandinate, vento e neve sulle Alpi, l'autunno si presenta!

Nel corso delle prossime 24 ore l'aria fredda irromperà sull'Italia dalla valle del Rodano, una via quasi dimenticata dal tempo atmosferico nel corso degli ultimi anni, che ha notevolmente ridotto le occasioni di nevicate a bassa quota sia sul settore alpino che su quello appenninico, ma soprattutto sulle zone pianeggianti.



Infatti quando entra il Libeccio freddo le occasioni per rovesci di neve a bassa quota si moltiplicano. La giornata di venerdì porterà un maltempo decisamente severo perché una simile circostanza si verifica a settembre, accompagnata da una massa d'aria fredda che spesso non riesce a raggiungerci in modo cosi diretto nemmeno ad ottobre.



Dunque aspettiamoci, come del resto prevede il nostro modello, precipitazioni violente, copiose, grandinigene anche, con un limite della neve sempre più basso sul settore alpino con il passare delle ore nel corso della giornata di venerdì sino a sfiorare i 1000m nella notte su sabato nell'area dolomitica, specie nelle vallate più strette. Qui la sommatoria dei fenomeni sino alle 18 di venerdì secondo il nostro modello:

Forti temporali marittimi potrebbero colpire le coste del Tirreno, mentre una Maestralata importante investirà la Sardegna. Dopo una temporanea tregua, prevista tra sabato pomeriggio e l'alba di domenica, ecco un secondo impulso raggiungerci da ovest sempre in seno alla circolazione d'aria fredda, che stabilirà il suo "quartier generale" a ridosso delle Alpi.



Al momento sembra possibile solo un coinvolgimento del medio e basso Tirreno e del meridione, mentre appare meno probabile che il maltempo abbracci di nuovo tutto il centro e tantomeno quello del nord.



Tutte le regioni comunque seguiteranno a sperimentare temperature inferiori alla media stagionale. Lunedì ancora maltempo al sud, mentre tra martedì e mercoledì settimana subentreranno condizioni di variabilità con brevi piogge mercoledì sul Tirreno e finestre di bel tempo altrove, prodromiche rispetto ad un nuovo potenziale peggioramento che potrebbe intervenire per gran parte d'Italia nei giorni successivi.



Leggete a tal proposito la rubrica del "fantameteo".



SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 26 SETTEMBRE:

venerdì 25 settembre: maltempo severo al nord e sul Tirreno con piogge e temporali, temporaneamente asciutto sulla Romagna, sul medio Adriatico e sul resto del sud ma con peggioramento entro sera, temporali in Sardegna, poi irruzione del Maestrale e schiarite, neve sulle Alpi oltre i 1800m, in calo verso sera e nella notte sin verso i 1000-1300m su centro-est Alpi, specie zone di confine. Crollo termico a partire dal nord.



sabato 26 settembre: irregolarmente nuvoloso ma secco sul nord-ovest, instabile con residue precipitazioni sul nord-est e la Romagna, nevose oltre i 1200m, ma in attenuazione. Al centro schiarite sul Tirreno, ancora rovesci in Adriatico, ventoso in Sardegna, variabile al sud con ulteriori rovesci alternati a schiarite, ventilato e fresco ovunque, freddo nelle Alpi.



domenica 27 settembre: al nord e sulla Toscana e le Marche irregolarmente nuvoloso con schiarite e tempo secco, su tutte le altre regioni nubi in aumento a partire da medio Tirreno e Sardegna con possibili precipitazioni, specie sulla Campania e la Calabria tirrenica. Temperature sempre fresche.



lunedì 28 settembre: instabile al sud con ulteriori piogge o temporali sparsi, in attenuazione dal pomeriggio, bello altrove, lieve rialzo termico.



martedì 29 settembre: bello e più mite.



mercoledì 30 settembre: instabile su Sardegna e versanti tirrenici con rovesci sparsi, altrove un po' di nuvolaglia con ampie schiarite e tempo nel complesso discreto e mite.



da giovedì 1° ottobre: tendenza a peggioramento sul nord-ovest con qualche pioggia, tempo buono altrove, temperature in netto rialzo al sud, moderato al centro, lieve al nord.



